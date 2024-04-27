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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف استكشاف الفرص الواعدة لتطوير الرعاية الصحية المنزلية، تنظم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز (كاساو) المؤتمر الثاني الدولي السنوي للرعاية الصحية المنزلية، الذي سيعقد في مركز المؤتمرات في المدينة الجامعية بالرياض، خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو المقبل.

ويأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع قسم الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال والجمعية السعودية العلمية للرعاية الصحية المنزلية، وبمشاركة واسعة لـ 70 متحدثا وخبيرا من أهل الاختصاص، إلى جانب 8 ورش عمل متخصصة تسهم في تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات العملية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية المنزلية على المستوى الوطني والدولي، وتعزيز وتطوير قدرات الممارسين الصحيين ومقدمي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مناقشة أحدث الابتكارات الطبية والتحديات والفرص المستقبلية في تطوير مجال الرعاية الصحية المنزلية، في حين سيركز على أفضل المهارات السريرية في مجموعات محددة من المرضى.

ويندرج المؤتمر ضمن جهود جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز والشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بالتعاون مع الجمعية السعودية العلمية للرعاية الصحية المنزلية في تطوير الرعاية الصحية، للإسهام في بناء مستقبل أكثر تقدما في مجال الطب والرعاية الصحية، وتوفير فرص واعدة تهدف إلى تطوير قدرات وكفاءات الممارسين الصحيين على المستوى المهني والعلمي.