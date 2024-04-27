إجراءات تطويرية تمهد لصناعة السياحة الصحية بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى ملتقى «مستقبل السياحة الصحية» ليكون منبرا شاملا وفريدا لاستكشاف الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم.

ويأتي الملتقى الذي تنطلق فعالياته اليوم برعاية وزارة الصحة وبتنظيم من نادي السياحة الصحية، وجمعية السياحة الصحية بالشراكة مع المجلس العالمي للسياحة الصحية، مع رؤية واضحة ورسالة ملتزمة، تهدف إلى تعزيز دور المملكة كوجهة رئيسة في السياحة الصحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تحقيق رؤية طموحة، تتمثل في جعل المملكة الوجهة الرائدة في السياحة الصحية في الشرق الأوسط والعالم، والتركيز على إنشاء بيئة محفزة للابتكار والتطوير، تسهم في تطوير الخدمات الصحية.

ويعد الملتقى منصة لعقد المحادثات وإبرام الاتفاقيات بين مقدمي الخدمات ومشتريها في مجال السياحة الصحية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مصاحبة للمشاركين الدوليين لتسويق الهوية والثقافة السعودية، وترويج المشاريع الكبرى في قطاعات السياحة والاستشفاء والرعاية الصحية.

وتشمل فعاليات الملتقى طيلة ثلاثة أيام، عروضا تقديمية، وورش عمل، ومنتدى للباحثين الشباب، وجلسات نقاش، واجتماعات عمل ثنائية، ومناقشة مواضيع رئيسة محفزة تتمحور حول استكشاف الفرص المتاحة والتحديات في الرعاية والسياحة الصحية، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات.

ويتيح فرصة لتقديم آخر ما توصلت إليه التقنيات والممارسات الصحية المهنية الحديثة، لتعزيز تجربة قاصدي السياحة الصحية وجذب الاهتمام الدولي لتغطية فعاليات الحدث وتعزيز الصورة الذهنية عن المملكة.

وتمثل القطاعات المستهدفة في ملتقى «مستقبل السياحة الصحية» مجموعة من الجهات والمؤسسات التي تشمل مكاتب التحويل الطبي، وزارات الصحة والسياحة، والمستشفيات والعيادات الطبية، وشركات الأدوية، والشركات التقنية والرياضية، بينما يشمل الحضور المستهدف قطاع الفنادق والمنتجعات العالمية، والمستثمرين والمشغلين في القطاع الصحي، والشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى منسقي السياحة الصحية ومزودي خدمات الصحة الرقمية، ويتمثل الربط بين هذين الجانبين في تعزيز التعاون والشراكات لتعزيز القطاع الصحي والسياحي في المملكة، وتحقيق الأهداف المحددة لملتقى مستقبل السياحة الصحية.