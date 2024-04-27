شكرا لقرائتكم خبر فريق طبي سعودي يبتكر منصة تبسط تشخيص السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز الفريق الطبي (iCancer Navigator) بالمركز الأول في مسار السرطان في هاكاثون مختبر الابتكار في نظم الصحة بجامعة هارفارد، وذلك من بين 500 متقدم من جميع أنحاء العالم.

وتأهل بذلك للانضمام إلى برنامج حضانة هارفارد، وهو برنامج يتنافس فيه 8 مراكز ابتكار دولية.

ويضم الفريق مديرة تمريض العناية الحرجة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام إيمان الأسكندراني ومدير التحول الرقمي وإدارة تقنية المعلومات في مؤسسة مسك الخيرية هيثم القعيط والطبيب في قسم الأبحاث بهارفارد الدكتور جوان لويس سانتانا.

وقالت مديرة تمريض العناية الحرجة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام إيمان الأسكندراني: يعد هذا التكريم بمثابة شهادة على التزامنا الثابت بالتميز في تقديم الرعاية الصحية.

وأضافت «فوزنا جاء عبر ابتكار فكرة منصة عملية تبسط تشخيص السرطان من خلال تحديد المرض عالي الخطورة باستخدام خوارزميات متقدمة، وتقديم مسار رعاية شخصي، وتوفير ميزات تفاعلية من خلال واجهة سهلة الاستخدام، كما تدمج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحليل البيانات ومعالجتها، وتوفر تذكيرات آلية لدعم القرارات الصحية».

وتابعت «مع هذا الحل، نحن نحل المشكلات التالية: نقص في القوى العاملة التمريضية، التأخير في اكتشاف مرضى السرطان، المواعيد المطولة لفحص السرطان، نهج محوره مركز على المريض.