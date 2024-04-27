شكرا لقرائتكم خبر فعالية MEDIA KKU تصنع الإعلاميين الموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ نادي الإعلام في جامعة الملك خالد فعالية بعنوان «MEDIA KKU»، وذلك في المدينة الجامعية بالفرعاء، بمشاركة 4 أندية طلابية, وبين مشرف النادي الدكتور محمد الأسمري، أن الفعالية التي استمرت يومين، قد أسهمت في جذب 600 مشارك من داخل الجامعة وخارجها، ويستهدف صناعة الموهوبين في كل أشكال العمل الإعلامي.

وأشار إلى تجهيز عدد من الأركان المتنوعة، شملت: الإعلام السياحي، ودور الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي، وركن نادي كلية الثقافة والفنون.

وشهدت الفعاليات إصدار مجلة طلابية للنادي باسم «أفق»، أعدها عدد من الموهوبين في الكتابة والتصوير والتصميم.