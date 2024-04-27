فعالية MEDIA KKU تصنع الإعلاميين الموهوبين

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وأشار إلى تجهيز عدد من الأركان المتنوعة، شملت: الإعلام السياحي، ودور الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي، وركن نادي كلية الثقافة والفنون.
وشهدت الفعاليات إصدار مجلة طلابية للنادي باسم «أفق»، أعدها عدد من الموهوبين في الكتابة والتصوير والتصميم.
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