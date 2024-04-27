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فعالية MEDIA KKU تصنع الإعلاميين الموهوبين

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفذ نادي الإعلام في جامعة الملك خالد فعالية بعنوان «MEDIA KKU»، وذلك في المدينة الجامعية بالفرعاء، بمشاركة 4 أندية طلابية, وبين مشرف النادي الدكتور محمد الأسمري، أن الفعالية التي استمرت يومين، قد أسهمت في جذب 600 مشارك من داخل الجامعة وخارجها، ويستهدف صناعة الموهوبين في كل أشكال العمل الإعلامي.

وأشار إلى تجهيز عدد من الأركان المتنوعة، شملت: الإعلام السياحي، ودور الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي، وركن نادي كلية الثقافة والفنون.

وشهدت الفعاليات إصدار مجلة طلابية للنادي باسم «أفق»، أعدها عدد من الموهوبين في الكتابة والتصوير والتصميم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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