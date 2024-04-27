شكرا لقرائتكم خبر بدء تسجيل الرغبات الوظيفية لترقيات الإداريين بوزارة الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت إلى أنه في حال عدم ظهور وظائف مطروحة للترقية في سجل الموظف أو الموظفة في منصة « مسار « فهذا يعني أن الموظف غير مؤهل للترقية أو لا يوجد وظيفة مناسبة تتوافر لديه شروط شغلها.
ولفتت إلى أنه لا بد من تسجيل تقييم الأداء الوظيفي للعام 2023 بنظام موارد، إضافة إلى أن الأعمال التطوعية المعتمدة يكتفي بتحقيق الحد الأدنى المطلوب من الساعات في المرتبة الحالية.
وتابعت بأنه سيتم فتح خدمة رفع الوثائق عن طريق نظام موارد لمن حدد الرغبات الوظيفية بالمنصة بعد تاريخ انتهاء تحديد الرغبات ومراجعة الوثائق المسجلة من قبل جهة عمل الموظف، مبينة أنه بعد انتهاء فترة الإعلان المحددة سيتم إقفال التقديم آليا ولا يمكن التسجيل أو التعديل.
آلية التسجيل:
- اختيار الوظائف المطروحة للإعلان حسب الرغبات الفعلية والمكانية.
- مراعاة شمولها بالبدل من عدمه.
- لا يمكن التنازل عن الترقية أو إلغاء القرار بعد صدوره.
- إجراءات المفاضلة والترشيح للترقية بمنصة مسار بشكل آلي.
- في حال الترقية تتم المباشرة آليا في موارد وتكون المباشرة في جهة العمل الحالية.
50 % تقييم الأداء الوظيفي لعام 2023
20 % نسبة الدورات التدريبية
30 % شهادة التميز والوفر المالي
20 ساعة حد أدنى للأعمال التطوعية المعتمدة
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تسجيل الرغبات الوظيفية لترقيات الإداريين بوزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.