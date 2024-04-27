شكرا لقرائتكم خبر بدء تسجيل الرغبات الوظيفية لترقيات الإداريين بوزارة الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وكالة وزارة الصحة للموارد البشرية موعد تسجيل الرغبات الوظيفية للترقيات (خدمة مدنية) لشاغلي المراتب من الأولى وحتى التاسعة من خلال منصة ( مسار) اعتبارا من 18 حتى 25 شوال الحالي.

وأشارت إلى أنه في حال عدم ظهور وظائف مطروحة للترقية في سجل الموظف أو الموظفة في منصة « مسار « فهذا يعني أن الموظف غير مؤهل للترقية أو لا يوجد وظيفة مناسبة تتوافر لديه شروط شغلها.

ولفتت إلى أنه لا بد من تسجيل تقييم الأداء الوظيفي للعام 2023 بنظام موارد، إضافة إلى أن الأعمال التطوعية المعتمدة يكتفي بتحقيق الحد الأدنى المطلوب من الساعات في المرتبة الحالية.

وتابعت بأنه سيتم فتح خدمة رفع الوثائق عن طريق نظام موارد لمن حدد الرغبات الوظيفية بالمنصة بعد تاريخ انتهاء تحديد الرغبات ومراجعة الوثائق المسجلة من قبل جهة عمل الموظف، مبينة أنه بعد انتهاء فترة الإعلان المحددة سيتم إقفال التقديم آليا ولا يمكن التسجيل أو التعديل.

آلية التسجيل:

اختيار الوظائف المطروحة للإعلان حسب الرغبات الفعلية والمكانية.

مراعاة شمولها بالبدل من عدمه.

لا يمكن التنازل عن الترقية أو إلغاء القرار بعد صدوره.

إجراءات المفاضلة والترشيح للترقية بمنصة مسار بشكل آلي.

في حال الترقية تتم المباشرة آليا في موارد وتكون المباشرة في جهة العمل الحالية.

نسب وزن المعيار المحدد:

50 % تقييم الأداء الوظيفي لعام 202320 % نسبة الدورات التدريبية30 % شهادة التميز والوفر المالي20 ساعة حد أدنى للأعمال التطوعية المعتمدة