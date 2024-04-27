مناقشة تأثيرات الويب 3 وتقنيات الذكاء الاصطناعي اجتماعيا

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ويأتي تنظيم المنتدى في العاصمة الرياض، نتيجة النهضة التقنية الكبيرة التي تشهدها المملكة وتبنيها لصناعات الابتكار في تطبيقات الويب 3 التي تعتبر الجيل الجديد من شبكة الويب العالمية.
وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية الأمير فيصل بن بندر، أن المملكة تسعى لأن تصبح مركزا للعبة، مؤكدا أن الألعاب في السنوات الأخيرة شهدت تحولا ملحوظا في جميع أنحاء العالم.
وقال «نعتقد أن الألعاب ليست فقط للترفيه؛ ولكن كمنصة قوية للتماسك الاجتماعي، والابتكار والتمكين من خلال المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية مثل تنظيم كأس العالم للرياضات الالكترونية الذي سيقام في الرياض خلال الصيف المقبل، ويمثل حدثا مهما لجميع اللاعبين من جميع أنحاء العالم.
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