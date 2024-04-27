فوز 70 طالبا وطالبة بجوائز أولمبياد أذكى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز 70 طالبا وطالبة بجوائز برنامج الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي «أذكى» الذي نظمته على مدى أشهر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم من أجل بناء جيل وطني واعد في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأقيم حفل بهذه المناسبة بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع، وعدد من المسؤولين في المجال التعليمي والأكاديمي، ونخبة من المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وأهالي الطلبة المحتفى بهم، وذلك في مقر القاعة الزرقاء بمقر جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض.

وقدم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي في سدايا الدكتور ياسر العنيزان عرضاً خلال الحفل عن الذكاء الاصطناعي ودوره في تنمية القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن العنصر الأساسي للذكاء الاصطناعي هو العنصر البشري، وأن الشباب التقنيين اليوم هم الذين سيصبحون خبراء في التقنيات الجديدة بشكل أسرع من أي وقت مضى في ظل توفر الممكنات لتعلم الذكاء الاصطناعي والتدريب.

ونوه العنيزان بالشراكة مع وزارة التعليم وموهبة، لافتاً إلى الجهود التي تعمل عليها سدايا لرفع الوعي بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء القدرات البشرية وتعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث نظمت سدايا عدداً من الهاكاثونات والبرامج التدريبية والمعسكرات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

حقق الميدالية الذهبية

5 طلاب وطالبات من المرحلة الثانوية.

5 طلاب وطالبات من المرحلة المتوسطة.

حصل على الميدالية الفضية

11 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية.

10 طلاب وطالبات من المرحلة المتوسطة.

حصل على الميدالية البرونزية