شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في جامعة طيبة و"تقني الباحة".. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفرعيّ الجامعة بمحافظتي الحناكية والمهد.
وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مُشيرةً إلى أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "البلاك بورد". "مطرنا بفضل الله ورحمته"
بناءً على التقارير الواردة
من المركز الوطني للأرصاد This is a Twitter Status
تعليق الدراسة الحضورية
بـ This is a Twitter Status ولفرع الجامعة في محافظة This is a Twitter Status ومحافظة This is a Twitter Status
اليوم الأحد ١٩ شوال ١٤٤٥هـ
لتكون عن بُعد عبر "البلاكبورد"
حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا This is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)
وكذلك بلجرشي والمندق والعقيق والمخواة ومعاهد التدريب الاهليه الفترة الصباحية والمسائية.
وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مُشيرةً إلى أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "البلاك بورد". "مطرنا بفضل الله ورحمته"
بناءً على التقارير الواردة
من المركز الوطني للأرصاد This is a Twitter Status
تعليق الدراسة الحضورية
بـ This is a Twitter Status ولفرع الجامعة في محافظة This is a Twitter Status ومحافظة This is a Twitter Status
اليوم الأحد ١٩ شوال ١٤٤٥هـ
لتكون عن بُعد عبر "البلاكبورد"
حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا This is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)
🌨️🌨️— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu) April 27, 2024
"مطرنا بفضل الله ورحمته"
بناءً على التقارير الواردة
من المركز الوطني للأرصاد @NCMKSA
تعليق الدراسة الحضورية
بـ #المدينة_المنورة ولفرع الجامعة في محافظة #الحناكية ومحافظة #المهد
اليوم الأحد ١٩ شوال ١٤٤٥هـ
لتكون عن بُعد عبر "البلاكبورد"
حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا pic.twitter.com/YDDLOWZ9K3
تعليق الدراسة الحضوريةكما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة اليوم الأحد في جميع المنشآت التدريبية بالباحة.
وكذلك بلجرشي والمندق والعقيق والمخواة ومعاهد التدريب الاهليه الفترة الصباحية والمسائية.
وتقرر تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.