السعودية | «هندوراس»: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت حكومة جمهورية هندوراس إعفاء المواطنين السعوديين الراغبين بزيارة الجمهورية من تأشيرة الدخول للعديد من الأغراض، وذلك بحسب ما أعلنه نائب وزير الخارجية الهندوراسي للشؤون القنصلية والهجرة بجمهورية هندوراس أنطونيو غارسيا في حسابه على منصة «إكس». وجاء إعلان الإعفاء من التأشيرة، بحسب الإعلان، بعد اللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي بوزير خارجية هندوراس إنريك رينا في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا، الذي أكد فيه الجانبان على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز السياحة بين البلدين الصديقين.