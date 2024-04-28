تراند اليوم : بالفيديو.. الإعلامية "ريهام سعيد" تبكي على الهواء وتعلق على عملية التجميل الفاشلة: أنا مش هعمل جراحات تاني

صحيفة الخليج 365: علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مجدداً على إجرائها عملية التجميل الأخيرة، التي تحدثت عن فشلها.

وقالت ريهام في مقطع فيديو:"أنا مش هعمل جراحات تاني عشان ده وجه بايظ ومفيش دكتور هيعرف يعمل فيه حاجة وأنا ماكنتش رايحة أغير شكلي".

وأضافت: هروح لدكتور عينين عشان عيني بايظة والبربشة اللي عندي لكن أنا مش بعمل جراحة تجميل، توبة، مشيرة: كنت رايحة أسأله أعمل حقنتين فيلر عشان خسيت فالدكتور قالي لازم عملية وأقنعني أن العملية هي الحل الجذري.

وزادت: أنا موجوعة من الافتراء، لافتة: على الأقل ممكن أدهن نفسي وأبقى معقولة بس كانت نعمة إن الواحد ينزل غاسل وشه.

وواصلت: جمهوري اللي عارفني كان عارف إني بنزل بقالي 25 سنة من غير مكياج، دلوقتي مقدرش أنزل كده إزاي.

وسخرت من كلام طبيب التجميل اللبناني، قائلة: أنا نصبت عليه في 15 ألف دولار رحت ضربت نفسي سكينتين وبوظت عيني وضيعت نظري وخليت نفسي ببربش عشان ما اديلوش 15 ألف دولار.