تراند اليوم : شاهد.. مشادة بين محمد صلاح وكلوب خلال مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو، مشادة بين اللاعب المصري محمد صلاح، ومدربه الألماني يورغن كلوب خلال مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت المشادة بين كلوب وصلاح أثناء استعداد الأخير للمشاركة أمام وست هام يونايتد في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، قبل تدخل المهاجم الأورغوياني داروين نونيز لإبعاد صلاح الذي ظهر منفعلا ضد مدربه.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يعاني من تذبذب على مستوى النتائج في الأسابيع الأخيرة، حيث خرج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.