تراند اليوم : في مقابلة مع قناة إسرائيلية …شاهد: مسؤول قطري يكشف عن دور الدوحة في الوساطة بين حماس وإسرائيل

صحيفة الخليج 365: قال ماجد الأنصاري مستشار رئيس الوزراء القطري إن إسرائيل و"حماس" لا يظهران التزاما كافيا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن.

المفاوضات

ورفض الأنصاري ادعاءات نتانياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين بأن قطر بحاجة إلى زيادة الضغط على "حماس" في المفاوضات، وأنها لا تفعل ما يكفي لتشجيع الحركة على التحلي بالمرونة وتبني المقترحات التي تم طرحها على الطاولة. حسب صحيفة "هآرتس" العبرية

اتفاق

وبشأن مدى جدية "حماس" في التوصل إلى اتفاق، قال مستشار رئيس الوزراء القطري في أول مقابلة تلفزيونية إسرائيلية: "كنا نأمل أن نرى المزيد من الالتزام والجدية من كلا الجانبين. وكذلك كنا نأمل، بمساعدة شركائنا الدوليين، أن نتمكن من الضغط على الجانبين للتوصل إلى اتفاق، لكننا الآن نرى من كلا الجانبين الكثير من النقص في الالتزام بالعملية نفسها وبالوساطة".

علاقة حماس مع الدوحة

وتحدث المسؤول القطري عن علاقة حماس مع الدوحة قائلا: "لم ندخل في علاقة مع حماس لأننا أردنا ذلك بل لأن الولايات المتحدة طلبت مننا ذلك في عام 2006.. وفي ذلك الوقت، كان من الواضح جدا بالنسبة لنا أن هذا الدور لا يمكن أن يقوم به أحد سوانا وأنه إذا نخجل من ذلك بسبب حسابات سياسية ضيقة من جانبنا، رغم أننا ندرك مدى خطورة نتيجة لذلك، فإن هذا يعني فرصة أقل للسلام، والمزيد من الصراع والمزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل".

7 أكتوبر

وردا عن سؤال الصحيفة حول تقييم قطر لهجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر، وعما إذا كانت تعتبر "حماس" منظمة إرهابية، قال الأنصاري: "نحن ندين أي استهداف للمدنيين بأي شكل من الأشكال.. سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين". وأضاف: "نحن ندين هذه الهجمات وندين قتل المدنيين، كما ندين الآن قتل المدنيين الفلسطينيين في الحرب".