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شكرا لقرائتكم خبر عن 255 طالبة يتنافسن في الدورة الرياضية الأولى لطالبات الجامعات الخليجية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم أمس السبت 27 إبريل 2024، في الملعب الرئيس بنادي الطالبات، الدورة الرياضية الأولى لطالبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذلك بحضور رئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ومدير إدارة التعليم بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتورة أبرار السليم، وعمداء وعميدات عدد من الجامعات المشاركة.
ويُشارك في النسخة الأولى من الدورة الرياضية التي تستضيفها الجامعة برعاية وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، 255 طالبة يمثلن 11 جامعة من مختلف جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتنافسن في 4 رياضات، هي: كرة الطائرة، وكرة قدم الصالات، والتنس، والريشة الطائرة.
وتضمَّن الحفل كلمةً لرئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وكلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقتها الدكتورة أبرار السليم.
واختتم الحفل بتكريم الجامعات المشاركة في الدورة الرياضية، وتدشين المنافسات الرياضية التي ستنطلق يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024م، في ملاعب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
وعلى هامش الحفل وقعت عميدة شؤون الطالبات، الدكتورة دنيا بنت عبدالعزيز الفراج، ونائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الأستاذة حنان بنت محمد المحمود، مذكرة تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة؛ لتحقيق التعاون في تنفيذ برامج وأنشطة رياضية بين الطرفين.
يُشار إلى أنَّ استضافة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للحدث الرياضي الخليجي، تأتي بناءً على مكانتها كأكبر جامعة نسائية في العالم، وينسجم مع جهودها المتواصلة لتحقيق خطتها الاستراتيجية 2025، نحو تعزيز بيئة جامعية صحية داعمة لجودة الحياة تواؤمًا مع الرؤية السعودية 2030، وإعداد الطالبة الجامعية رياضيًا لتمثيل جامعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وذلك بحضور رئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ومدير إدارة التعليم بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتورة أبرار السليم، وعمداء وعميدات عدد من الجامعات المشاركة.
ويُشارك في النسخة الأولى من الدورة الرياضية التي تستضيفها الجامعة برعاية وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، 255 طالبة يمثلن 11 جامعة من مختلف جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتنافسن في 4 رياضات، هي: كرة الطائرة، وكرة قدم الصالات، والتنس، والريشة الطائرة.
وتضمَّن الحفل كلمةً لرئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وكلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقتها الدكتورة أبرار السليم.
أنشطة رياضيةكما اشتمل الحفل على عرضٍ مرئيٍ بعنوان "نتنافس لنعززها"، ومسيرة رياضية لطالبات الجامعات المشاركة في البطولة.
واختتم الحفل بتكريم الجامعات المشاركة في الدورة الرياضية، وتدشين المنافسات الرياضية التي ستنطلق يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024م، في ملاعب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
وعلى هامش الحفل وقعت عميدة شؤون الطالبات، الدكتورة دنيا بنت عبدالعزيز الفراج، ونائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الأستاذة حنان بنت محمد المحمود، مذكرة تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة؛ لتحقيق التعاون في تنفيذ برامج وأنشطة رياضية بين الطرفين.
يُشار إلى أنَّ استضافة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للحدث الرياضي الخليجي، تأتي بناءً على مكانتها كأكبر جامعة نسائية في العالم، وينسجم مع جهودها المتواصلة لتحقيق خطتها الاستراتيجية 2025، نحو تعزيز بيئة جامعية صحية داعمة لجودة الحياة تواؤمًا مع الرؤية السعودية 2030، وإعداد الطالبة الجامعية رياضيًا لتمثيل جامعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.