الشرقية والقصيم تتصدران شبكات التصريف

تصدرت أمانة المنطقة الشرقية طول شبكات تصريف مياه الأمطار الرئيسية بـ1.494.891 ملم، تلتها أمانة القصيم بـ696.947 ملم، ثم أمانة منطقة الرياض بـ668.151 ملم. جاء ذلك وفقا لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2023، إذ بلغ إجمالي الشبكات في كافة المناطق 5.094.036.26 مترًا. أطوال لعبارات صندوقية بالمتر الطولي مكة المكرمة 294.680 المدينة المنورة 24.621 الرياض 354.489 الشرقية 614 عسير 145.782 القصيم 78.422 جازان 24.501 الجوف 1602 تبوك 26.342 حائل 48.039 الحدود الشمالية 11.397 الباحة 18.032 نجران 30.664



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