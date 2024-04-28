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الشرقية والقصيم تتصدران شبكات التصريف

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تصدرت أمانة المنطقة الشرقية طول شبكات تصريف مياه الأمطار الرئيسية بـ1.494.891 ملم، تلتها أمانة القصيم بـ696.947 ملم، ثم أمانة منطقة الرياض بـ668.151 ملم.

جاء ذلك وفقا لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2023، إذ بلغ إجمالي الشبكات في كافة المناطق 5.094.036.26 مترًا.

أطوال لعبارات صندوقية بالمتر الطولي

مكة المكرمة

294.680

المدينة المنورة

24.621

الرياض

354.489

الشرقية

614

عسير

145.782

القصيم

78.422

جازان

24.501

الجوف

1602

تبوك

26.342

حائل

48.039

الحدود الشمالية

11.397

الباحة

18.032

نجران

30.664


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MO Nasa

MO Nasa

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