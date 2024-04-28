تنسيق بلدي مع 5 جهات حكومية لموسم الأمطار

هطلت السبت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة الحدود الشمالية.

ورفعت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة خميس مشيط أكثر من 4850 طنًا من المياه في جميع المواقع التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار. وأوضحت الأمانة أن إجمالي الطاقة البشرية المشاركين في عملية الرفع وسحب المياه بلغ 109 عاملين ومشرفين ميدانين وأكثر من 20 معدة وآلية.

وأكدت أمانة منطقة عسير أنه تم الاستعداد المبكر لموسم الأمطار في جميع محافظات ومراكز المنطقة من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفرق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز، والتنسيق المستمر مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى مثل الدفاع المدني، والمرور، والشرطة، والهيئة العامة للأرصاد، وشركة الكهرباء، للتواجد مع فرق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي حال حدوثه.

مواقع للأمطار

ـــــــــــــ عسير

أبها

خميس مشيط

بارق

المجاردة

رجال ألمع

أحد رفيدة

سراة عبيدة

ظهران الجنوب

ــــــــــــــــ نجران

بدر الجنوب

يدمة

ثار

خباش

حبونا

ـــــــــــــــــــــــ جازان

أبو عريش

أحد المسارحة

الطوال

صبيا

صامطة

ضمد

الفطيحة

ـــــــــــــــ المدينة المنورة

ينبع

الرايس

ــــــــــــــــــ حائل

المناطق المفتوحة والطرق السريعة