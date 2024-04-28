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تراند اليوم : "خلص عليها أمام عيالها زي الوحش".. شاهد : صراخ وبكاء والدة الزوجة المقتولة على يد زوجها في مصر

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، انهيار والدة الزوجة المقتولة على يد زوجها بمحافظة الغربية في مصر، بعدما طعنها بـ 8 طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها بسبب خلافات زوجية.

وأظهر الفيديو انهيار والدة الزوجة المقتولة، أثناء انتظارها خروج جثمان ابنتها أمام المشرحة، وظلت تصرخ قائلة: "ضحت بنفسها عشان عيالها".

وتابعت وهي تبكي: "خلص عليها قدامي أنا وعيالها زي الوحش، ولاده قالوا له سيب ماما يا بابا متقتلهاش"، بحسب القاهرة 24.

وأضافت: "جالنا الساعة 3 بالليل وقالنا افتحوا الباب مش هعمل حاجة، آمنت له بنتي وفتحت له الباب، طلع المطواة من جيبه وطعنها في ضهرها وجنبها ورقبتها، أنا وعيالها مقدرناش نحوشه".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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