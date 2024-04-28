تراند اليوم : بعد إثارة الجدل.. الداخلية المصرية تكشف مفاجأة بشأن فيديو الطفل "العائد من الموت"

صحيفة الخليج 365: كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة مقطع فيديو بعنوان "الطفل يوسف العائد من الموت"الذي روى فيه تفاصيل احتجازه تحت الأرض، الأمر الذي أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

التعدي على نجله

وعقبت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها مساء أمس السبت على المقطع الذي يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان قيام عدد من الأشخاص "مجهولين" بالتعدي على نجله واحتجازه حال مشاهدته لهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

عدم صحة الفيديو

وقال بيان الداخلية إنه بالفحص تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (سائق "له معلومات جنائية" ، نجله - مقيمان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة)، وتبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بتاريخ 24 مارس 2024 بين طرفين بدائرة القسم لخلافات المصاهرة والجيرة تدخل فيها نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لمناصرة أحد أطرافها (تربطه به صلة قرابة)، ما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم (تم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه).

أصاب نجله للحصول على تعويض

وعقب ذلك اتفق الأول مع الطرف محدث إصابة نجله على التحصل منهم على مبلغ مالي كتعويض عن إصابته ولعدم وفائهم بذلك قام بتصوير المقطع المشار إليه بمشاركة نجله بادعاءات كاذبة بزعم استمرار إصابة نجله "رغم شفائه" بقصد التشهير بهم، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية.