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طفلة من كندا تبكي لقرب نهاية زيارتها للمملكة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - دخلت طفلة صغيرة قادمة من كندا في نوبة بكاء عندما علمت أن زيارتها مع أسرتها في المملكة ستنتهي قريبا.

وكانت الطفلة وشقيقها في البداية يرفضان البقاء في المملكة لشدة درجة الحرارة بها لكن بعض مرور عدة أيام أحب الطفلان البقاء في المملكة.

وعندما علمت الطفلة أن زيارتهم للمملكة ستنتهي قريبا بكت وأكدت أنها تريد البقاء في المملكة لأنها أحبت المملكة وترفض المغادرة إلى كندا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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