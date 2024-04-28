تراند اليوم : "ربنا يحسسكم بقهر ووجع الشريفة الحرة".. الإعلامية ميار الببلاوي ترد على اتهامها بالزنا وطلاقها من رجل واحد 11 مرة

صحيفة الخليج 365: ردت الإعلامية المصرية ميار الببلاوي على الهجوم الذي تعرضت له من الداعية محمد أبو بكر، الذي اتهمها بالزنا بسبب طلاقها 11 مرة.

وقالت الببلاوي، عبر صفحتها على فيسبوك: "كل الناس عماله تقولي غلطتك طلعتي في برنامج بسمة وهبة، طيب أقسم بالله ما كنت أعرف أنها هتكون هجومية كده اتلجمت مكنتش عارفه أرد خالص وكل اللي كان في دماغي أني ألغي الحلقة".

ليس كل منطوق مقصود

وأضافت: "ليس كل منطوق مقصود، أنا مااتطلقتش 11 مرة، كان قصدي أن جوزي على طول بيقول عليا الطلاق، يا جماعة دا بتاع البطيخ بيحلف يمين طلاق أن البطيخة حمرا يبقى مراته طالق؟".

وتابعت: "أرجوكم كفاية نقد واللي حصل فى الفيديو الناس اللي بتقول تمثيل ربنا يحسسكم بالقهرة ويوجع قلب الشريفة الحرة المتقية، ما يتقال عليها زانية من شيخ أنا غلط لما قبلت أطلع مع بسمة".

حياتي الشخصية

وأكملت: "وبعدين محدش ليه دعوة بحياتي الشخصية جوزي وابني وجوازي خط أحمر من هنا ورايح والناس اللي بتقولي أنتي اللي اتكلمتي وقولتي وعاوزين يرجموني أنا كنت بتسأل وبجاوب مش أنا اللي فتحت أي كلام".

ملكة الرد

وواصلت: "تعبت كفاية استحلفكم بالله متسبوش اللي عمله واللي قاله الشيخ وتمسكوا في غلطه أنا معترفة بيها وبحكم شغلي كمذيعة بعرف أسأل كويس بس بحد معنديش ملكة الرد ومش هقدر أوعدكم أني لو اتطلبت ضيفة في أي برنامج هرفض لأن دا شغلي بس حياتي الشخصيه خط أحمر".