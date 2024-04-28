شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. ورشة تعليمية لمناقشة أبرز تحديات برنامج "نافس" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضمن سلسلة اللقاءات المنفذة لبرنامج الاختبارات الوطنية، عقدت إدارة تعليم المدينة المنورة اليوم، ورشة عمل "التهيئة للاختبارات الوطنية - نافس".
وناقشت ورشة العمل، نتائج المنطقة في البرنامج، وأبرز التحديات، وأهمية التهيئة.
واستهدفت الورشة، مديري إدارات التعليم بمحافظات العلا، والمهد، وينبع، ومكاتب التعليمية الداخلية والخارجية، وأقسام الإشراف التربوي بالمنطقة.
وذلك بما يعزز نواتج التعلم ويجوّد مخرجاتها، ويحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
وناقشت ورشة العمل، نتائج المنطقة في البرنامج، وأبرز التحديات، وأهمية التهيئة.
آلية تطبيق الاختباراتكما ناقشت أدوار فرق الدعم والمساندة في مكاتب التعليم، إذ شملت التعريف بآلية تطبيق الاختبارات والفئات المشاركة فيها.
واستهدفت الورشة، مديري إدارات التعليم بمحافظات العلا، والمهد، وينبع، ومكاتب التعليمية الداخلية والخارجية، وأقسام الإشراف التربوي بالمنطقة.
برنامج تنمية القدرات البشريةيأتي هذا بهدف تعزيز تكامل الجهود وتوجيه الإمكانات والموارد في المنظومة المدرسية.
وذلك بما يعزز نواتج التعلم ويجوّد مخرجاتها، ويحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.