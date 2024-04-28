شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. ورشة عمل للتوعية بالسلامة والصحة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

مفهوم الصحة والسلامة المهنية

الدمام - شريف احمد - نظمت أمانة محافظة جدة اليوم الأحد بمسرح الأمانة ورشة عمل للتوعية بالسلامة والصحة المهنية.يأتي هذا بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على جودة بيئة العمل وترسيخها بين الموظفين، ضمن استراتيجية الإدارة العامة للموارد البشرية في دعم وتطوير موظفي وموظفات الأمانة مهنيا وفنيا وسلوكيا، وكذلك تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإدارية على أسس علمية وتقنية سليمة.وتناولت الورشة عدّة محاور استعرضها المهندس شريف علي مدرب ومدقق معتمد، أبرزها مفهوم الصحة والسلامة المهنية، والمفاهيم الخاطئة عن السلامة وبنود نظام إدارة السلامة «ISO 45001» وإدارة المخاطر - عملية تقييم المخاطر.هذا بالإضافة إلى استعراض مجموعة من القواعد والنظم للحفاظ على الإنسان والممتلكات من الإصابة والتلف.كما ركّزت الورشة على الإجراءات والبرامج اللازمة بأن يكون جميع الأفراد في كافة المستويات وفي جميع المواقع على دراية تامة بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتعليماتها التي تتعلق بواجباتهم الوظيفية.