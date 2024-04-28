شكرا لقرائتكم خبر عن بمكافآت شهرية.. بدء التسجيل في برنامج تأهيل قائدات قطار الحرمين السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) اليوم، عن بدء التسجيل للدراسة في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات قطار الحرمين السريع.

وأشار إلى أن التقديم يستمر حتى يوم السبت الـ 11 من مايو القادم من خلال موقع المعهد اضغط هنا، على أن يبدأ البرنامج التدريبي بالعمل في إحدى الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع. البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات قطار الحرمين السريع ويبدأ البرنامج التدريبي بتاريخ 01 - 07 - 2024م، ويعد تخصصاً حيوياً تقوم عليها صناعة الخطوط الحديدية، وتنتهى بتأهيل المتدربات السعوديات ليصبحوا قائدات لقطار الحرمين السريع.

كما أن مدة البرنامج سنة واحدة، وتتقاضى المتدربة مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال أثناء التدريب، وتسجل في التأمينات الاجتماعية كموظف تحت التدريب.

هذا إضافةً لحصولها على تأمين طبي وإجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر سنوياً أثناء فترة التدريب. شروط التقديم في برنامج تأهيل قائدات قطار الحرمين السريع وبخصوص الشروط العامة للقبول في البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصلة على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 70%، وأن لا يقل الطول عن 155 سم.

من ضمن الشروط أيضا أن يكون عمر المتقدمة بين 22 - 30 عاماً، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية (المستوى 3,5 وأعلى في شهادة IELTS أو ما يعادلها, وأن تجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية).