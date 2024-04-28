وزارة الدفاع تعلن عن توفر وظائف عسكرية للجنسين

أعلنت وزارة الدفاع عن وظائف عسكرية للرجال والنساء ، وأوضحت قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في الوزارة أنها ستبدأ اليوم الأحد، باستقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف العسكرية.
وأشارت الوزارة إلى أن المؤهلات المطلوبة هي: بكالوريوس، دبلوم ، الثانوية العامة وما يعادلها.
رابط التقديم
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