إسدال الستار على أكبر برنامج وطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل الستار، أمس الأول، عن الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي «أذكى»، الذي يعد أكبر برنامج وطني تدريبي في هذا المجال، أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بعد رحلة استمرت أكثر من 6 أشهر، شارك فيها 260 ألف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، وسط تفاعل علمي كبير من الطلاب من مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وأخذت (سدايا) على عاتقها منذ إنشائها 2019، العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من البيانات والذكاء الاصطناعي، التي باتت أمرا حتميا في حياتنا المعاصرة ومستقبل البشرية جمعاء، في ظل تطورها وتنوع استخداماتها، وتنافس الدول على توظيفها لخدمة التنمية لديها، فعملت على رسم استراتيجية عميقة المدى تهدف إلى تسخير إمكانات هذه التقنيات، وجعلت على رأس سلم أولوياتها الاستثمار في رأس المال البشري، بوصفه الثروة التي لا تنضب خلال بناء القدرات وفقا للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وخطوات محددة بالإلهام فالتمكين ثم الاستدامة، تماشيا مع مستهدفات رؤيتنا الطموحة، رؤية السعودية 2030.

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