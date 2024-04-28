فيديو .. شجاعة الأكلبي تنقذ 4 محتجزين في سيول بيشة

واقتحم الأكلبي الوادي بمعدة ثقيلة يملكها في موقف بطولي وإنساني، وتمكن من الوصول إلى المحتجزين ونقلهم إلى خارج الوادي قبل أن تجرف السيول مركبتهم.
وأشار الأكلبي في تصريحات أعقبت عملية الإنقاذ إلى أنه أُبلغ بوجود محتجزين وسط السيول مما جعله يسارع في التحرك لإنقاذهم، مضيفا أن ما حدث بفضل الله وتوفيقه، وأنه واجب ديني ووطني وإنساني.
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