شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد.. فعاليات بمناسبة "اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الإدارة العامة للمرافق بجامعة الملك خالد، ممثلةً بإدارة السلامة والصحة المهنية اليوم، فعاليات "اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2024"، بحضور رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، وذلك في المدينة الجامعية بالفرعاء.وأوضح مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بجامعة الملك خالد علي بن عبدالله آل موسى، أن مشاركة الجامعة في الفعاليات تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية سلامة بيئة العمل بين منسوبي الجامعة، كما يأتي ضمن جهودها في تعزيز الشراكات المجتمعية وتعزيز الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، بالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف 28 من أبريل تحت شعار "السلامة تبدأ بك".وأشار إلى أن الفعاليات المقامة تركز على الابتكارات والممارسات الجديدة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتبرز جهود الجامعة في هذا المجال.وأكد آل موسى أن إدارة السلامة والصحة المهنية تُعد إحدى الجهات الحيوية في الجامعة، حيث تسعى جاهدة إلى الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، وتتكون من عدة أقسام ووحدات، بما في ذلك قسم سلامة المنشآت، وقسم الصحة المهنية، وقسم مكافحة الحرائق، إلى جانب وحدة التدريب والجودة، ووحدة الرقابة الصحية، ووحدة سلامة بيئة العمل.كما تقوم الإدارة بجهود متواصلة في اختبار جودة الهواء والماء، وذلك كجزء أساسي من جهودها لضمان بيئة عمل صحية وآمنة للجميع، وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها، بما يضمن توفير بيئة عمل صحية.