شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الاثنين.. تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، في الجامعة وتحويلها -عن بعد- بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.