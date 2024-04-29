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اليوم الاثنين.. تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، في الجامعة وتحويلها -عن بعد- بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.
وأشارت الجامعة إلى أن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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