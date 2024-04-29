تعزيز الشراكة لحماية البيئة

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن تحقيق مستهدفات حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة، لا يكتمل إلا بمشاركة جميع أفراد المجتمع بفئاته المختلفة، والتزامهم بالاعتبارات البيئية في ممارساتهم اليومية على مدار العام، إلى جانب تضمينها في أعمال مختلف القطاعات التنموية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال تدشينه فعاليات «أسبوع البيئة 2024» بقاعة أرينا الرياض للمعارض، والذي تنظمه الوزارة تحت شعار «تعرف بيئتك؟»، للمساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي وسط المجتمع، بهدف الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة.

وأوضح الفضلي، أن الوزارة تعمل من خلال فعاليات «أسبوع البيئة»، على تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة؛ من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج، والحملات البيئية المتنوعة في كافة مناطق المملكة؛ لتعزيز الوعي بالسلوكيات البيئية السليمة، والمشاركة المجتمعية الفاعلة في حماية البيئة.