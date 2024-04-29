سيول واحتجازات وانقطاع للكهرباء بأمطار الباحة

شهدت، أمس، أجزاء من مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والرياض أمطارا رعدية، متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى جريان السيول، وكانت مصحوبة بزخات من البرد ورياحا نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأدّت الأمطار في الباحة إلى تساقط الصخور على عدد من الطرق الرئيسة مع انقطاع الكهرباء بسبب الصواعق. بينما تسببت الرياح الهابطة في تكوين عواصف غبارية، وتطاير بعض لوحات المحلات مسببة أضرارا في الممتلكات الخاصة. في حين تسببت سيول العقيق في احتجاز عدد من الأشخاص في مركز جعبة التابع لمحافظة بيشة، وتم إنقاذهم. وبينما غطى البرد ميادين وطرق الباحة، اطلع أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود على تقرير عن الحالة المطرية التي شهدتها طرق المنطقة خلال الأيام الماضية، وخطط الطوارئ المنفذة.

من جهتها، أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة تعليق الدراسة، أمس، في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق والمخواة، ومعاهد التدريب الأهلية خلال الفترة الصباحية والمسائية. كما علقت الدراسة الحضورية بجامعة طيبة في المدينة المنورة، وجامعة أم القرى، وتحويلها عن بُعد، حرصا على سلامة الطلبة.

وفي منطقة عسير، استنفرت الجهات الأمنية والخدمية، وجرى رفع جاهزيتها، ومباشرة البلاغات التي تردها، ومسح جميع الطرق على مدى الساعة، ورفع الأضرار، والتنبيه بالأماكن الخطيرة. بينما ارتفع منسوب تجمعات المياه في الشوارع الرئيسية بخميس مشيط وأبها، مما أربك الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية.

الكميات الأعلى للأمطار بـ«الملم»

البجيدي - مكة

98.8

الشفا - الطائف

66.8

يلملم - الليث

50.4

بللحمر

45.8

طريق الكر - الطائف

41.6

الضميرية - المدينة

31.6

اليتمة - وادي الفرع

20.2

الباحة

18.4

أبها

14.2