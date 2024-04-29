تراند اليوم : بالفيديو.. طبيب يكشف أبرز أسباب الإصابة ب "جلطة القدم" ويوضح أعراضها وسبب خطورتها

صحيفة الخليج 365: كشف الطبيب المصري، أحمد صلاح الدين كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب، عن إمكانية إجراء القسطرة والدعامة لعلاج جلطات المخ، مشيرا إلى أن القسطرة المخية أصبحت تخصص كامل.

جلطة القدم

وقال خلال لقاء مع برنامج "الحكاية" :"من أبرز أسباب الإصابة بجلطة القدم، الجلوس في الطائرة أثناء السفر، وعدم الحركة، وعدم تناول السوائل، ما يؤدي لعدم سريان الدم في الأوردة، ويحدث ورم شديد، ويؤدي إلى الجلطة" ، مشيرا إلى أن هذه الجلطة شديدة الخطورة لأن المريض إذا تحرك قد تنتقل الجلطة إلى الرئة.

الوقاية

وأضاف، لابد من الحركة وتناول المياه، وإذا كان شخص لديه عوامل خطورة مختلفة مثل كبر السن، والإصابة بالسكر، والدهون غير منضبطة، يجب عليه ممارسة الرياضة وضبط الطعام، وتناول أدوية تمنع تجلط الدم، ويمكن تناول الأسبرين بعد سن الأربعين بالتنسيق مع الطبيب.