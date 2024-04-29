تراند اليوم : بالفيديو.. عبدالرحمن السديس لوفد إندونيسي: وين الإندومي؟

صحيفة الخليج 365: طلب إمام المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس، من الوفد الإندونيسي وجبة إندومي خلال زيارته لجناحهم في المعرض الذي نظّمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على هامش المؤتمر الدولي الذي عُقِد بعنوان "دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي".

وبادر أعضاء الوفد الإندونيسي لتقديم إحدى أكلاتهم كضيافة ترحيبية بالسديس، فقال الأخير:" وين الإندومي؟" على سبيل المزاح.

وشكر السديس، المضيفين بلغتهم الإندونيسية، قائلا:"تيري ماكاسي"، ثم غادر الشيخ السديس نحو جناح دولة أخرى مشاركة في المؤتمر.