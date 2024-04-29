تراند اليوم : شاهد.. الكشف عن آخر تطورات حالات التسمم الجماعي بعد تناول وجبة عشاء داخل مطعم في الرياض

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير إعلامي بقناة " العربية السعودية " ، عن آخر تطورات حالات التسمم الجماعي بعد تناول وجبة عشاء في مطعم بالرياض .

وأوضح مراسل العربية ، أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي صرح بأن الـ 35 حالة منها 28 حالة بالعناية المركزة ويتوقع أن يتم خروج حالات من العناية المركزة وأيضا الحالات المستقرة سيتم خروج حالات منها .

وذكر التقرير تباين آراء المواطنين بالرياض بشأن حادثة التسمم حيث أكد البعض أن مطاعم الرياض ذات جودة ونظافة عالية ، فيما بات هناك مخاوف لدى البعض الآخر من المواطنين والمقيمين الذين اعتادوا على طلب الأكل من المطاعم .