شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية ورياح وأتربة على جميع المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول.

مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة، تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وشمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي .

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.