شكرا لمتابعة خبر عن بيان من مطار الملك خالد بشأن انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر مطار الملك خالد الدولي، بيانًا أوضح فيه تفاصيل انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وأوضح بيان المطار، أنه في يوم الأحد الموافق 19 شوال 1445 هـ، 28 أبريل 2024م، وأثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة، انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور، مرورًا بالمنطقة الترابية العازلة بينهما.

وبعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار.

وقال بيان المطار: “إدارة مطار الملك خالد الدولي، توضح للجميع، بأنه ولله الحمد لا توجد أي إصابات بين الركاب، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة”.