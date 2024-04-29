شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. "وقاء" تبدأ حملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة المدينة المنورة، الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية لعام 2024، وذلك ضمن الحملات الوطنية الدورية لمكافحة مرض الحمى القلاعية للأبقار والأغنام والماعز في المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع مركز "وقاء" بمنطقة المدينة المنورة م. أحمد بن ضيف الله الرحيلي، أن الحملة ستستمر لمدة شهرين، وتستهدف تحصين أكثر من 588 ألف رأس من المواشي في المنطقة.

بالإضافة إلى الوقاية والتوعية والتثقيف عن مرض الحمى القلاعية في المواشي لحماية الثروة الحيوانيّة واستدامتها. التقديم عبر منصة "نما" ودعا فرع المركز بالمدينة المنورة جميع مُربي الماشية بالتقديم عبر منصة "نما" الإلكترونية للحصول على خدمة التحصين من خلال خدمة "طلب موعد تحصين"، أو زيارة الفرع ووحداته في محافظات منطقة المدينة المنورة للتنسيق بهذا الشأن.