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السعودية | 90 جامعة محلية وعالمية تعلن عن برامج أكاديمية.. في جدة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انطلق اليوم (الأحد) معرض الخليج للتدريب والتعليم الـ14 الذي تنظمه شركة الخليج للمؤتمرات، باستضافة جامعة جدة.

ويستهدف المعرض الخريجين من المرحلة الثانوية والجامعية، ويتيح لهم إمكانية التواصل مباشرة مع أهم الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية.

ويضم المعرض أكثر من 90 جامعة تقدم برامج أكاديمية متنوعة في الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويستمر ثلاثة أيام 28-30 أبريل، من الساعة 10 صباحاً إلى 8 مساء، بمركز جامعة جدة للمؤتمرات والمعارض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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