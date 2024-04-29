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السعودية | “الأرصاد”: أمطار عزيزة على منطقة المدينة المنورة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة، و انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وجريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة وبدر وواد الفرع والرايس وينبع تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الأثنين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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