تراند اليوم : بيان من مطار الملك خالد بشأن انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي أثناء هبوطها

صحيفة الخليج 365: أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، انحراف طائرة قادمة من الدوحة عن المدرج الرئيسي أثناء هبوطها وتوقفها في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما، دون تسجيل أضرار.

وأوضح المطار في بيان له: في يوم الأحد 19 شوال 1445هـ، الموافق 28 أبريل 2024، الساعة 19:34 أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة، انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما، وبعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها، وتم نزول الركاب بسلام، والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار.

وأبانت إدارة مطار الملك خالد الدولي أنه لا يوجد أي إصابات بين الركاب، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.