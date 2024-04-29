رخص وأندية للبيطريين

صرح الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، بأن الوزارة ستبدأ قريبًا في إصدار رخصة مزاولة مهنة للأطباء البيطريين لمساعدة جميع الممارسين «غير الموظفين حاليًا»، على ممارسة المهنة بشكل فردي أو جماعي، من خلال كيانات فردية أو مؤسسات جماعية، وتساعد في تحسين الأداء وزيادة الدخل، وتوسعة نطاق التغطية للخدمات من قبل الأطباء البيطريين، وتسهم في تطوير القطاع، وتحسين الممارسات، وتعزز بشكل كبير الكفاءة الإنتاجية.

امتيازات عالية

أبان الشيخي، الذي تحدث أمس في حفل تخريج أول 24 طبيبة بيطرية بالأحساء، بتنظيم من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، أن الوزارة تتجه خلال الأشهر المقبلة لاستحداث أندية للأطباء البيطريين في مناطق والمحافظات، تساهم في إعطاء الأطباء البيطريين الأولوية والامتيازات العالية، والتوعية والتثقيف، والاستفادة من الخبرات، موضحًا أن الطبيب البيطري في المملكة سيكون له شأن كبير في الفترة المقبلة، وقطاع الثروة الحيوانية مقبل على نقلة نوعية، تشمل كل كائن حي يستفاد منه غذائيًا، إذ ستكون له إستراتيجية معتمدة، وستطلق إستراتيجية وطنية خلال الأسبوعين المقبلين لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتربية الماشية، وستكون في المملكة 6 شركات عملاقة للتربية المكثفة، وتم توقيع عقد أول شركة أخيرًا، وقريبًا الشركة الثانية، وستوفر الكثير من الفرص الوظيفية، لافتًا إلى عقد اجتماع مع لجنة منتجي الدواجن، وخرج المجتمعون بتوظيف جميع الخريجيين البيطريين في هذا العام من كلية الطب البيطري في جامعة الملك فيصل، ويتولى التنسيق في ذلك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لجمع بيانات الخريجين والخريجات واستكمال الإجراءات، وجميع الفرص متاحة لهم، وهذا العام سيكون عامًا محوريًا في الطب البيطري للانضمام والانخراط بشكل مباشر من الجامعة إلى القطاع الخاص.

تطبيق إلكتروني

بدوره، كشف مساعد الرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية للخدمات الزراعية الدكتور إبراهيم قاسم، أن الشركة، هي أحد الأذرع التنفيذية في الوزارة، لإنشاء مجمعات خاصة بتربية وتعزيز الثروة الحيوانية، وتخصيص خدمات بيطرية داخل المجمعات قريبة من مربي الثروة الحيوانية، لتقليل خسائر المربين التي تجاوزت نسبة الـ 25% من الفاقد، وتعزيز الأمن الغذائي وسلامة المنتج قبل دخوله للأسواق، إضافة إلى تقديم خدمات بيطرية من خلال العيادة الافتراضية، واستقبال الاستشارات أو التشخيص للأمراض والخدمات، وتأهيل مزودي الخدمة من القطاع الخاص لذلك، وكذلك السماح للتسجيل في التطبيق الإلكتروني ليصبح مزودًا للخدمة البيطرية من خلال هذا التطبيق الإلكتروني، بعد تأهيله والتأكد من قدرته على غرار أوبر وكريم وغيرها، وبالتالي يصبح الطبيب البيطري معتمدًا في تزويد الخدمة.

برنامج تدريبي للخريجين

- التزود بمعارف ومهارات محددة

- صقل قدرات الخريجين بالتدريب المكثف

- الالتحاق بمسار مجالي الصحة النباتية والحيوانية

- العدد المستهدف 50 متدربا

- 4 مجموعات على مدار 9 أشهر

- الإعلان عن البرنامج يونيو المقبل