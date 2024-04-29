تراند اليوم : بالفيديو.. "السردي" يكشف عن أنواع فراش العطوة عند البدو

صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى سائد السردي، عن أنواع فراش العطوة عند البدو.

وقال السردي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": العطوة هي هدنة مؤقتة بين عشيرتين ومن أنواعها عطوة شرف وهي مجانا وهذا الأصل في العطوات عند القبائل البدوية إلا أن بعض العشائر تشترط فراش العطوة من أجل الموافقة على العطوة.

وأكمل: فراش العطوة أو ما يسمى ببدل العطوة وهو أن يدفع المعتدي مبلغ من المال أو عدد من المواشي من أجل قبول عشيرة المعتدي عليه بالعطوة، ويتم دفع فراش العطوة في أول عطوة بغض النظر عن تجديد العطوة أي أن فراش العطوة يدفع مرة واحدة ويحسب فراش العطوة من الدية أو مقدار التعويض عند النهاية في الصلح.

وتابع: لابد من وجود كفيل وفا يضمن دفع فراش العطوة.