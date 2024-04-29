شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الأمطار ترسم صورًا طبيعية خلابة في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة تعليق الدراسة الحضورية في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة المدينة المنورة.. 1900 مستفيد من مراكز خدمة العملاء خلال شهر

الدمام - شريف احمد - صنعت الأجواء الممطرة في المدينة المنورة وضواحيها صورًا خلابة، امتزجت فيها قطرات المطر مع نسمات الهواء الماطر زينت الشوارع والمنتزهات.وظهرت بهجة المواطنين والمقيمين والزوار بهذه الأمطار التي أعادت جمال الطبيعة للعديد من المنتزهات والمواقع والأودية، ما دفع بالأهالي للخروج إلى الوديان والمتنزهات لقضاء أوقات ممتعة في أحضان الطبيعة، مع اكتمال منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.