تراجع قضايا الإخلاء العقاري

وسجلت الطلبات المنجزة هذا العام، وفقا للمؤشر العدلي لوزارة العدل، 7909 طلبات، وبلغ عدد القرارات 22250 قرارا والمحاضر 9044 محضرا، مقابل 14312 طلبا منجزا و34141 قرارا و7125 محضرا خلال 2023.
وأوضح المحامي عاصم الملا أن رفع قضايا إخلاء العقارات تكون في حالات عدة، أولها انتهاء عقد الإيجار وعدم التجديد. وإذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار عن طريق منصة «إيجار»، فيمكن للمؤجر عندها رفع دعوى قضائية في محكمة التنفيذ، للمطالبة بالمبلغ المستحق والإخلاء.
كذلك من ضمن الحالات التي تقبل فيها قضايا الإخلاء في حالة انتهاك المستأجر أحكام العقد وشروطه، وفي حالة تحويل العقار لأغراض غير تلك المتفق عليها، وفي حال امتناع المستأجر عن الخروج من العقار بعد انتهاء العقد، وعندها يمكن رفع إشعار كتابي للمستأجر بطلب الإخلاء، ودفع المتأخر قبل رفع قضية عليه. وفي حالة الامتناع، يحق للمؤجر رفع قضية طلب إخلاء.
طلبات الإخلاء التنفيذي
الرياض
7357
مكة المكرمة
3172
الشرقية
1755
المدينة المنورة
487
القصيم
275
عسير
261
حائل
244
تبوك
198
الجوف
84
نجران
56
الحدود الشمالية
38
الباحة
26
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