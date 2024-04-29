تراجع قضايا الإخلاء العقاري

شهد الإخلاء التنفيذي للعقارات انخفاضا في عدد الطلبات الجديدة خلال العام الجاري، إذ بلغ عدد الطلبات 11045 طلبا مقارنة بـ16017 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الطلبات المنجزة هذا العام، وفقا للمؤشر العدلي لوزارة العدل، 7909 طلبات، وبلغ عدد القرارات 22250 قرارا والمحاضر 9044 محضرا، مقابل 14312 طلبا منجزا و34141 قرارا و7125 محضرا خلال 2023.

وأوضح المحامي عاصم الملا أن رفع قضايا إخلاء العقارات تكون في حالات عدة، أولها انتهاء عقد الإيجار وعدم التجديد. وإذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار عن طريق منصة «إيجار»، فيمكن للمؤجر عندها رفع دعوى قضائية في محكمة التنفيذ، للمطالبة بالمبلغ المستحق والإخلاء.

كذلك من ضمن الحالات التي تقبل فيها قضايا الإخلاء في حالة انتهاك المستأجر أحكام العقد وشروطه، وفي حالة تحويل العقار لأغراض غير تلك المتفق عليها، وفي حال امتناع المستأجر عن الخروج من العقار بعد انتهاء العقد، وعندها يمكن رفع إشعار كتابي للمستأجر بطلب الإخلاء، ودفع المتأخر قبل رفع قضية عليه. وفي حالة الامتناع، يحق للمؤجر رفع قضية طلب إخلاء.

طلبات الإخلاء التنفيذي

الرياض

7357

مكة المكرمة

3172

الشرقية

1755

المدينة المنورة

487

القصيم

275

عسير

261

حائل

244

تبوك

198

الجوف

84

نجران

56

الحدود الشمالية

38

الباحة

26