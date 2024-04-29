بيان من مطار الملك خالد بشأن انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي في الساعات الأولى من صباح اليوم

أصدر مطار الملك خالد الدولي بيانًا توضيحيًا بشأن انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي أثناء هبوطها فجر اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة، انحرفت عن مسارها على المدرج الرئيسي أثناء هبوطها في 28 أبريل 2024، وتوقفت في الممر الأرضي المجاور بعد مرورها بالمنطقة العازلة بين المدرج والممر.

وبعد التأكد من سلامة جميع الركاب والطائرة، أكملت رحلتها إلى الموقف المخصص لها، ونزل الركاب بسلام دون أي إصابات.

وأكد البيان أن إدارة المطار تتابع الحادث وتستكمل الإجراءات النظامية اللازمة.

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