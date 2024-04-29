الأرصاد تنصح بتأجيل السفر برّا لغير الضرورة

كشف متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المركز رفع مستوى الجاهزية والتنسيق في المناطق المتأثرة بالحالة المطرية. ودعا لمزيد من الحذر والانتباه من الظواهر الجوية المصاحبة خاصة الرياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية وتساقط البرد والسيول المفاجئة. كما نصح القحطاني بتأجيل السفر براً لغير الضرورة.



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