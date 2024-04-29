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تراند اليوم : وفاة المعلق الرياضي الشهير ‎محمد رمضان

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صحيفة الخليج 365: توفي اليوم المعلق الرياضي الشهير محمد رمضان.

ونعى عدد كبير من أقارب وجمهور الكرة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة المعلق الرياضي، وتضمنت التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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