تراند اليوم : وفاة المعلق الرياضي الشهير ‎محمد رمضان

ونعى عدد كبير من أقارب وجمهور الكرة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة المعلق الرياضي، وتضمنت التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة .

امير السيد

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