تراند اليوم : وفاة المعلق الرياضي الشهير ‎محمد رمضان

صحيفة الخليج 365: توفي اليوم المعلق الرياضي الشهير محمد رمضان.
ونعى عدد كبير من أقارب وجمهور الكرة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة المعلق الرياضي، وتضمنت التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة .
صحيفة الخليج 365: توفي اليوم المعلق الرياضي الشهير محمد رمضان.
ونعى عدد كبير من أقارب وجمهور الكرة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة المعلق الرياضي، وتضمنت التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة .
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