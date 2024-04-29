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السعودية | “أمانة جدة” ترفع جاهزية الفرق الميدانية للحالة المطرية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفعت أمانة محافظة جدة جاهزيتها لتنفيذ الخطة الميدانية للتعامل مع الآثار المتوقعة للحالة المطرية اليوم، وذلك في ظل الاستعدادات المُسبقة، التي تنفذها الأمانة تزامنًا مع التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

وبيَّنت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا, و 1,691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 17 بلدية فرعية ومركز إسناد، وتواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، ومركز إدارة الأزمات والكوارث.

وتهيب الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظًا على سلامتهم، داعيةً ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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