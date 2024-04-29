الارشيف / اخبار السعوديه

تراند اليوم : كان الدفاع المدني موجود.. شاهد.. سائق الشيول الذي اقتحم السيل وأنقذ 4 أشخاص يروي تفاصيل جديدة

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: روى المواطن عايض الأكلبي، تفاصيل إنقاذه 4 أشخاص علقوا وسط السيل في "وادي الجعبة".

وقال خلال مداخلة مع برنامج "الراصد" : " تلقيت اتصال من أحد أقاربي أخبرني باحتجاز أشخاص في وادي الجعبة، وذهبت إلى الوادي ب "الشيول" الخاص بي وكان الدفاع المدني موجود، والسيل شديد جدا، وتوقعت زيادة قوة السيل، وحسبت الوقت يمكن لو تأخرت عليهم يفقدون حياتهم".

وتابع: " عرض الوادي أكثر من 300 متر، واخترقت نحو مسافة 100 متر ، والشيول غرز نوعا ما وسط السيل، ولكن قاومت واقتربت من المحتجزين ورجوت الله ينقذنا وينقذهم".

واختتم قائلا: "يعلم الله أني لا أعرفهم ولا يعرفونني وقالوا لي "تكفى". لافتا إلى أن الأشخاص الأربعة فرحوا بعد خروجهم من السيل وتبادلوا الأحضان.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا