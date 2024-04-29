تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل صاحب بقالة بعدما حاول لصان سرقته في إنجلترا

ترجمة حصرية : وثق مقطع فيديو متداول، قيام لصوص بمحاولة السطو على أحد البقالات، في برمنغهام بإنجلترا.

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وأظهر الفيديو، دخول اثنين من اللصوص إلى البقالة، وطلبا المال من مالك المتجر، وتهديد أحدهم بطعنه بالمنجل.

لكن سرعان ما ركض صاحب البقالة والتقط زجاجتين من النبيذ وقام بتحطيمهما على الأرض لإرباك اللصوص، ثم تمكن من الخروج من المتجر وإغلاق الباب خلفه، محاصرًا اثنين من المشتبه بهم.

وتمكن صاحب البقالة من إغلاق الباب بمساعدة أحد المارة فيما حاول اللصوص استخدام السلاح لكسر الزجاج في محاولة غير ناجحة، حسبما أبان الفيديو.

وادعى أحد المشتبه بهم أنه طرف بريء تعرض للتهديد من الشخص الذي كان يحمل المنجل، للسماح لهم بالخروج، بحسب "ديلي ميل".

وتمكن المشتبه بهم في النهاية من الخروج من المتجر والفرار عن طريق تسلق نافذة الحمام في الجزء الخلفي من المبنى.