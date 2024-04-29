شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية رواندا يغادر الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الرياض، اليوم الاثنين، بعد المشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.وكان في مقدمة مودعيه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير جمهورية رواندا لدى المملكة يوجين سيجور كايهورا، ومندوب عن المراسم الملكية.