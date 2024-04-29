شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على 8 مقيمين نفذوا عمليات سطو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 8 مقيمين من الجنسية السورية مخالفين لنظام الإقامة لسرقتهم مركبتين.

وبحسب ما ذكرت شرطة منطقة الرياض، فإن المقيمين المخالفين استخدموا المركبتنين في تنفيذ حوادث سطو على مبانٍ قيد الإنشاء وسرقة مواد البناء ومقتنيات حراسها الشخصية، وسلب المارة تحت تهديد السلاح الناري، وبيعها في منفذ بيع المستعمل.

وأكدت شرطة الرياض استرداد المركبتين وإيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.